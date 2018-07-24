Как на Украину могут повлиять российские санкции

Санкции России против Украины – символический и пропагандистский момент, направленный на внутреннего потребителя. В России не осталось экономических рычагов влияния на Украину.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Сейчас в России нет возможностей влиять на Украину, как это было до 2014 года. В Кремле остался только один рычаг – военный и гибридный. Россия начала экономическую войну против Украины в 2013 году еще при Януковиче, когда тот сделал якобы шаги навстречу ассоциации с ЕС. А после революции Достоинства Россия разорвала экономические отношения,

– отметил Леонов.

По его словам, шок после военной агрессии России против Украины был немного ослаблен тем, что РФ разгромила предприятия на оккупированной территории Донбасса, которые были ориентированы на Москву. Сейчас украинская экономика постепенно переориентировывается на европейский рынок и третьи страны.

"Санкции против Украины – больше пропагандистский момент, не только против России могут вводить санкции, но и РФ отвечает "зеркально". Колебания экономических показателей не так критично влияют на Украину, как раньше. Кстати, серьезно Россия может ударить санкциями по пророссийских политиках и бизнесменах. Потому что по всем, против кого они хотели ударить, сделали это давно", – говорит Александр Леонов.

Эксперт соглашается, что определенная часть капиталов украинского бизнеса может храниться в России, поскольку многие предприниматели были ориентированы на РФ. Но, скорее всего, значительная часть украинского капитала была выведена. Развивать новые бизнес-проекты на российском направления токсично. К тому же, отмечает Леонов, из России капитал бежал рекордными темпами – европейский, американский и российский. Потому что в российской экономике не было интересных инвестиционных тем, как раньше. А санкции против России этот процесс ускорили.

Напомним, накануне стало известно, что правительство России начало готовить санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Они имеют целью блокировать активы украинцев в РФ и запрещать вывод капитала. Санкции должен утвердить Владимир Путин.



Ранее решением Совета нацбезопасности и обороны Украины 2 мая 2018 года были применены персональные санкции к отдельным российским олигархам и военным из частной военной компании "Вагнера".