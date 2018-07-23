Санкции России против Украины: вице-премьер высмеяла действия Кремля

Российская Федерация, которая угрожает применить санкции против Украины, выглядит просто смешно. Такие действия страны-агрессора демонстрируют ее реакцию на собственное бессилие в мире.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время открытия первого Национального оборонного хакатона по вопросам сферы безопасности и обороны Украины в Киеве, передает "Интерфакс".

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"Одной санкцией больше, одной меньше, Россия имеет просто смешной вид. Какие санкции против страны, которая стала жертвой ее агрессии?" – сказала политик.

По словам вице-премьера, она расценивает такие угрозы России как "реакцию на свое бессилие".

Единство западного мира с Украиной продолжается, это единство и ответ на действия России заставляют ее нервничать. РФ в течение последних лет, по сути, продолжает атаку против суверенной, независимой страны и нарушает все международные правила,

– подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Также, чиновница подчеркнула, Россия с незаконным захватом украинских территорий, информационных и кибератак против Украины, различных запретов относительно транзита по своей территории украинской продукции все время создавала дополнительные санкции против Украины.

Напомним, накануне стало известно, что правительство России начало готовить санкции в отношении физических и юридических лиц Украины. Они имеют целью блокировать активы украинцев в РФ и запрещать вывод капитала. Санкции должен утвердить Владимир Путин.