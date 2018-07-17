Конгресс США допускает возможность введения новых санкций против России

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил о возможном введении дополнительных санкций в отношении России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Глава польского правительства прокомментировал заявления Трампа на встрече с Путиным

Отмечается, что после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным представитель Конгресса заявил, что если комитеты Конгресса уверены в необходимости дополнительных санкций против России, то он "будет более чем счастлив рассмотреть их".

Россия - опасная страна, которая не разделяет наши интересы и не разделяет наши ценности,

– добавил Райан.

Представитель Конгресса Пол Райан раскритиковал согласие Трампа в том, что Россия якобы не вмешивалась в президентские выборы 2016 года.

Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить. По его словам, Путин был "очень убедительный" отрицая вмешательство России в процесс выборов президента США в 2016 году.

Напомним, в Сенате Соединенных Штатов Америки призвали к ужесточению санкций против Российской Федерации после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

Добавим, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин.

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".