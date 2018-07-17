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Конгрес США припускає можливість введення нових санкцій проти Росії

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У Конгресі США виступають за розширення санкцій проти Росії
У Конгресі США виступають за розширення санкцій проти Росії / ukranews.com

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан заявив про можливе введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Reuters

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Зазначається, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним представник Конгресу заявив, що якщо комітети Конгресу впевнені в необхідності додаткових санкцій проти Росії, то він "буде більш ніж щасливий розглянути їх".

Росія - небезпечна держава, яка не поділяє наші інтереси і не поділяє наші цінності,
– додав Райан.

Представник Конгресу Пол Райан розкритикував згоду Трампа в тому, що Росія нібито не втручалася в президентські вибори 2016 року.

Трамп заявив, що немає підстав вважати, що Росія організувала хакерські атаки під час президентських виборів в США в 2016 році, щоб допомогти йому перемогти. За його словами, Путін був "дуже переконливий" заперечуючи втручання Росії у процес виборів президента США у 2016 році.

Нагадаємо, у Сенаті Сполучених Штатів Америки закликали до посилення санкцій проти Російської Федерації після саміту президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі.

Додамо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Санкції Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року
Джерело: 24 Канал
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