Глава польського уряду прокоментував заяви Трампа на зустрічі з Путіним
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в "однозначних" заявах президента США Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним він не бачить поступок у питаннях, щодо російської агресії в Україні.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Моравецького під час прес-конференції, яка проходили у вівторок, 17 липня, у Варшаві.
Я дивлюся на останні події, також і в Гельсінкі, де, можливо, один президент - нашої сусідки (Росії) тиснув на президента США у справі якихось поступок. Однак, я цих поступок не помітив ані в контексті анексії Криму, ані війни в Україні,
– заявив Матеуш Моравецький.
Зазначається, що попередні заяви Трампа, які стосувалися анексії Криму Росією, а також питання функціонування газопроводу "Північний потік-2", були "однозначними". Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що як Дональд Трамп, так і Володимир Путін залишилися на своїх позиціях.
Він також зауважив, що жодне з припущень, що Трамп на саміті з Путіним може піти на поступки російському колезі "не матеріалізувалось".
"Тому я не бачу де Трамп якось серйозно чи взагалі якимось значним чином поступився", – сказав польський прем’єр.
Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.
Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".