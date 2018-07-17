Глава польського уряду прокоментував заяви Трампа на зустрічі з Путіним

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в "однозначних" заявах президента США Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним він не бачить поступок у питаннях, щодо російської агресії в Україні.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Моравецького під час прес-конференції, яка проходили у вівторок, 17 липня, у Варшаві.

Я дивлюся на останні події, також і в Гельсінкі, де, можливо, один президент - нашої сусідки (Росії) тиснув на президента США у справі якихось поступок. Однак, я цих поступок не помітив ані в контексті анексії Криму, ані війни в Україні,

– заявив Матеуш Моравецький.

Зазначається, що попередні заяви Трампа, які стосувалися анексії Криму Росією, а також питання функціонування газопроводу "Північний потік-2", були "однозначними". Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що як Дональд Трамп, так і Володимир Путін залишилися на своїх позиціях.

Він також зауважив, що жодне з припущень, що Трамп на саміті з Путіним може піти на поступки російському колезі "не матеріалізувалось".

"Тому я не бачу де Трамп якось серйозно чи взагалі якимось значним чином поступився", – сказав польський прем’єр.