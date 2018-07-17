20:11
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Глава польського уряду прокоментував заяви Трампа на зустрічі з Путіним

565 Читать новость на русском
Матеуш Моравецький не вважає, що Трамп пішов на поступки Путіну
Матеуш Моравецький не вважає, що Трамп пішов на поступки Путіну / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в "однозначних" заявах президента США Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним він не бачить поступок у питаннях, щодо російської агресії в Україні.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву Моравецького під час прес-конференції, яка проходили у вівторок, 17 липня, у Варшаві.

Я дивлюся на останні події, також і в Гельсінкі, де, можливо, один президент - нашої сусідки (Росії) тиснув на президента США у справі якихось поступок. Однак, я цих поступок не помітив ані в контексті анексії Криму, ані війни в Україні,
– заявив Матеуш Моравецький.

Зазначається, що попередні заяви Трампа, які стосувалися анексії Криму Росією, а також питання функціонування газопроводу "Північний потік-2", були "однозначними". Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що як Дональд Трамп, так і Володимир Путін залишилися на своїх позиціях.

Він також зауважив, що жодне з припущень, що Трамп на саміті з Путіним може піти на поступки російському колезі "не матеріалізувалось".

"Тому я не бачу де Трамп якось серйозно чи взагалі якимось значним чином поступився", – сказав польський прем’єр.

Нагадаємо, 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі тет-а-тет з Путіним заявив про "дуже добрий початок" двостороннього саміту. Глава Кремля підкреслив, що російсько-американські відносини зараз переживають непростий період, "проте труднощі, напружена атмосфера, яка склалась, не мають об’єктивних причин.

Під час зустрічі президент Росії зізнався, що позиція Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною – півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія готова продовжити контракт про транзит газу через Україну у разі врегулювання судової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Теги: Новини політики Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
сьогодні, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
65
Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
сьогодні, 19:00 Вічно незакриті справи: які домовленості між Кернесом та Порошенком
Тетяна Мартинюк 201
Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
сьогодні, 18:37 Бій Усик – Гассієв може не відбутися: деталі
2169
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
26
Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
сьогодні, 18:01 Шок, ганьба і держзрада: як світ критикує зустріч Трампа і Путіна
857
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
Волонтер вказав на вразливе місце української армії
24 лютого , 11:51
Нас вже не 52 мільйони: стала відома чисельність населення України у 2017 році
 23 січня , 18:50
У МЗС Литви назвали дату, коли може значно посилитися агресія Росії на Донбасі
 21 червня , 13:14
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук