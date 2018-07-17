Глава польского правительства прокомментировал заявления Трампа на встрече с Путиным

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в "однозначных" заявлениях президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным он не видит уступок в вопросах, касательно российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление Моравецкого во время пресс-конференции, которая проходили во вторник, 17 июля, в Варшаве.

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Я смотрю на последние события, также и в Хельсинки, где, возможно, один президент - нашей соседки (России) давил на президента США в деле каких-либо уступок. Однако, я этих уступок не заметил ни в контексте аннексии Крыма, ни войны в Украине,

– заявил Матеуш Моравецкий.

Отмечается, что предыдущие заявления Трампа, которые касались аннексии Крыма Россией, а также вопросы функционирования газопровода "Северный поток-2", были "однозначными". Премьер-министр Польши отметил, что как Дональд Трамп, так и Владимир Путин остались на своих позициях.

Он также отметил, что ни одно из предположений, что Трамп на саммите с Путиным может пойти на уступки российскому коллеге, "не материализовалось".

"Поэтому я не вижу где Трамп как-то серьезно или вообще каким-то значительным образом уступил", – сказал польский премьер.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп после встречи тет-а-тет с Путиным заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита. Глава Кремля подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас переживают непростой период, "однако трудности, напряженная атмосфера, которая сложилась, не имеют объективных причин".

Во время встречи президент России признался, что позиция Дональда Трампа и США относительно украинского Крыма остается неизменной – полуостров был незаконно аннексирован Москвой. Путин также заверил, что Россия готова продлить контракт о транзите газа через Украину в случае урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом".