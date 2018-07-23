Санкції Росії проти України: віце-прем'єр висміяла дії Кремля

Російська Федерація, яка погрожує застосувати санкції проти України, виглядає просто смішно. Такі дії країни-агресора демонструють її реакцію на власне безсилля у світі.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час відкриття першого Національного оборонного хакатону з питань сфери безпеки та оборони України у Києві, передає "Інтерфакс".

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"Однією санкцією більше, однією менше, Росія має просто смішний вигляд. Які санкції проти країни, яка стала жертвою її агресії?" – сказала політик.

За словами віце-прем'єра, вона розцінює такі погрози Росії як "реакцію на своє безсилля".

Єдність західного світу з Україною триває, ця єдність і відповідь на дії Росії змушують її нервувати. РФ протягом останніх років по суті продовжує атаку проти суверенної, незалежної країни та порушує всі міжнародні правила,

– наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Також, чиновниця підкреслила, що Росія із незаконним захопленням українських територій, інформаційних та кібератак проти України, різних заборон стосовно транзиту своєї території української продукції, весь час створювала додаткові санкції проти України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд Росії почав готувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. Вони мають на меті блокувати активи українців у РФ та забороняти виведення капіталу. Санкції має затвердити Володимир Путін.