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Як на Україну можуть вплинути російські санкції

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Росія давно розірвала економічні зв'язки з Україною
Росія давно розірвала економічні зв'язки з Україною / Фото з відкритих джерел

Санкції Росії проти України – символічний і пропагандистський момент, спрямований на внутрішнього споживача. В Росії не залишилося економічних важелів впливу на Україну.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Зараз у Росії немає можливостей впливати на Україну, як це було до 2014 року. В Кремля залишився тільки один важіль – військовий і гібридний. Росія почала економічну війну проти України в 2013 році ще при Януковичі, коли той зробив ніби кроки назустріч асоціації з ЄС. А після Революції Гідності Росія розірвала економічні стосунки,
– зазначив Леонов.

За його словами, шок після військової агресії Росії проти України був трохи послаблений тим, що РФ розгромила підприємства на окупованій території Донбасу, які були орієнтовані на Москву. Наразі українська економіка поступово переорієнтовується на європейський ринок і треті країни.

"Санкції проти України – більше пропагандистський момент, що не тільки проти Росії можуть вводити санкції, а й РФ відповідає "дзеркально". Коливання економічних показників не так критично впливають на Україну, як раніше. До речі, серйозно Росія може вдарити санкціями по проросійських політиках і бізнесменах. Тому що по всіх, проти кого вони хотіли вдарити, зробили це давно", – говорить Олександр Леонов.

Експерт погоджується, що певна частина капіталів українського бізнесу може зберігатися в Росії, оскільки багато підприємців були орієнтовані на РФ. Але, швидше за все, значна частина українського капіталу була виведена. Розвивати нові бізнес-проекти на російському напряму токсично. До того ж, зауважує Леонов, із Росії капітал втікав рекордними темпами – європейський, американський і російський. Тому що в російській економіці не було цікавих інвестиційних тем, як раніше. А санкції проти Росії цей процес пришвидшили.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що уряд Росії почав готувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. Вони мають на меті блокувати активи українців у РФ та забороняти виведення капіталу. Санкції має затвердити Володимир Путін.

Раніше рішенням Ради нацбезпеки і оборони України 2 травня 2018 року були застосовані персональні санкції до окремих російських олігархів і військових з приватної військової компанії "Вагнера".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Санкції
Джерело: 24 канал
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