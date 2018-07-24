Уряд США готує нові санкції щодо Росії

Члени комітету з закордонних справ, сенатори Ліндсі Грем і Боб Менендес заявили про те, що ведеться робота над законопроектом, що передбачає додаткові санкції щодо Росії.

Про це йдеться у заяві сенаторів опублікованій на сайті комітету.

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Ми передамо на розгляд законопроект у найближчі дні. Це дозволить гарантувати введення обов’язкових санкцій в рамках CAATSA(закон "Про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій"). Також це дозволить ввести додаткові санкції, щоб забезпечити максимальний тиск на Кремль і його кампанію проти нашої демократії. Точно так само, як Володимир Путін чітко заявив про свій намір кинути виклик американській владі. Сполучені Штати повинні зробити надзвичайно зрозумілим, що ми будемо захищати нашу націю,

– йдеться у заяві сенаторів, опублікованій на сайті комітету.

Додамо, що у заяві наголошується, що пропоновані обмежувальні заходи стосуватимуться сфер енергетики, фінансів, кібер-суб’єктів в Росії, а також російського держборгу.