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      Правительство США удвоило оценку ущерба от "шатдаун", – СМИ

      8 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / 24 Канал

      Правительство Соединенных Штатов Америки увеличило оценку ущерба экономике страны от частичному прекращению работы федеральных учреждений в два раза.

      Об этом сообщило издание CNBC.

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      Теперь власть ожидает, что каждую неделю "шатдаун" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта, хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны только 0,05 п.п. в неделю.

      Отмечается, что пересмотр оценки связан с тем, что в первоначальном прогнозе учитывались только последствия того, что около 800 тысяч госслужащих перестали получать зарплату, а пересмотренный прогноз принимает во внимание также тот факт, что без работы останутся частные держпидрядникы.

      Таким образом, если правительство не возобновит работу до конца января, рост экономики в январе-марте замедлится на 0,5 п.п.

      Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

      Как часто случается шатдаун?Это совсем не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаях. И даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работал 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года случилсявторой шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

      Теги: Новости США
      Источник: 24 Канал
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