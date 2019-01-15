Росія грається з вогнем

У Женеві стартували переговори Росії та США за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Перемовини проходять в представництві РФ при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях. Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародною безпекою Андреа Томпсон.

Хочу зазначити, що це дуже важлива подія, бо Росія таємно вже більше п'яти років розробляла та випробовувала ракети, порушуючи угоду, яку підписали Горбачов та Рейган.