Правительство временно определит максимальные тарифы на авиаперевозки

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры установить максимально допустимые тарифы на перевозку пассажиров авиационным транспортом. Соответствующее решение правительство приняло во время своего внеочередного заседания в понедельник 16 марта.

Говорится о рейсах, которые авиакомпании будут выполнять для возвращения украинцев домой, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмме.

Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

По его словам, соответствующее решение будет действовать на время проведения мероприятий по предупреждению коронавируса на территории Украины.

К слову, правительство уже спланировало целый ряд рейсов, по которым позволят эвакуировать украинцев из других государств. Большинство из них 17 марта отправятся из Египта, полный список рейсов – по ссылке .

Какие еще решения приняло правительство по противодействию коронавируса: