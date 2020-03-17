Правительство временно определит максимальные тарифы на авиаперевозки
Кабмин поручил Министерству инфраструктуры установить максимально допустимые тарифы на перевозку пассажиров авиационным транспортом. Соответствующее решение правительство приняло во время своего внеочередного заседания в понедельник 16 марта.
Говорится о рейсах, которые авиакомпании будут выполнять для возвращения украинцев домой, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмме.
Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин
По его словам, соответствующее решение будет действовать на время проведения мероприятий по предупреждению коронавируса на территории Украины.
К слову, правительство уже спланировало целый ряд рейсов, по которым позволят эвакуировать украинцев из других государств. Большинство из них 17 марта отправятся из Египта, полный список рейсов – по ссылке.
Какие еще решения приняло правительство по противодействию коронавируса:
- запрещено принимать посетителей заведениям культуры, спорта, ресторанам, кафе и торговым центрам;
- с 18 марта запрещено железнодорожное, авиационное и автобусное междугороднее сообщение;
- в Черновицкой и Житомирской областях введен режим чрезвычайной ситуации;
- полностью запрещен экспорт средств защиты от коронавируса.