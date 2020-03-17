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      Уряд тимчасово визначить максимальні тарифи на авіаперевезення

      - Читать новость на русском
      Уряд встановить граничні тарифи на авіаперевезення / flyuia.com

      Кабмін доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на перевезення пасажирів авіаційним транспортом. Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого позачергового засідання у понеділок 16 березня.

      Мовиться про рейси, які авіакомпанії виконуватимуть для повернення українців додому, пояснив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

      Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

      За його словами, відповідне рішення діятиме на час проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу на території України.

      До слова, уряд вже спланував цілу низку рейсів, за якими дозволять евакуювати українців з інших держав. Більшість з них 17 березня вирушать з Єгипту, повний список рейсів – за посиланням.

      Які ще рішення схвалив уряд щодо протидії коронавірусу:

      • заборонено приймати відвідувачів закладам культури, спорту, ресторанам, кафе і торговельним центрам;
      • з 18 березня заборонено залізничне, авіаційне і автобусне міжміське сполучення;
      • у Чернівецькій і Житомирській областях запроваджено режим надзвичайної ситуації;
      • повністю заборонено експорт засобів захисту від коронавірусу.

       

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      16 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я авіація Міністерство інфраструктури Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини України Новини політики
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