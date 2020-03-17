Уряд тимчасово визначить максимальні тарифи на авіаперевезення

Кабмін доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на перевезення пасажирів авіаційним транспортом. Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого позачергового засідання у понеділок 16 березня.

Мовиться про рейси, які авіакомпанії виконуватимуть для повернення українців додому, пояснив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі.

Важливо В усій Україні від 17 березня ввели посилений карантин

За його словами, відповідне рішення діятиме на час проведення заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу на території України.

До слова, уряд вже спланував цілу низку рейсів, за якими дозволять евакуювати українців з інших держав. Більшість з них 17 березня вирушать з Єгипту, повний список рейсів – за посиланням.

Які ще рішення схвалив уряд щодо протидії коронавірусу: