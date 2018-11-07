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      Правительство выплатит долг шахтерам в размере 500 миллионов гривен

      51 Читати новину українською
      Забастовка шахтеров
      Забастовка шахтеров / 1news.com.ua

      Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что они выделят 500 миллионов гривен на выплату задолженности по заработной плате шахтерам.

      Об этом информирует Еспресо.TV.

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      Мы принимаем ряд важных решений. Например, о выделении 500 миллионов гривен для покрытия убытков на выплату заработной платы и покрытие убытков шахт, которые находятся в государственной собственности. Это позволит удерживать ситуацию по выплате заработной платы,
      – заявил Гройсман.

      Он подчеркнул, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт. Это поможет обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

      Напомним, что накануне в нескольких городах Украины прошли протесты шахтеров. В частности, в Лисичанске, начиная с 19 октября, полтора десятка горняков бастовали в шахте 12 дней на глубине 575 метров. Люди требовали выплатить им зарплату за последние 4 месяца.

      Теги: Новости Украины Протесты шахтеров Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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