Правительство выплатит долг шахтерам в размере 500 миллионов гривен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства заявил, что они выделят 500 миллионов гривен на выплату задолженности по заработной плате шахтерам.

Об этом информирует Еспресо.TV.

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Мы принимаем ряд важных решений. Например, о выделении 500 миллионов гривен для покрытия убытков на выплату заработной платы и покрытие убытков шахт, которые находятся в государственной собственности. Это позволит удерживать ситуацию по выплате заработной платы,

– заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт. Это поможет обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

Напомним, что накануне в нескольких городах Украины прошли протесты шахтеров. В частности, в Лисичанске, начиная с 19 октября, полтора десятка горняков бастовали в шахте 12 дней на глубине 575 метров. Люди требовали выплатить им зарплату за последние 4 месяца.