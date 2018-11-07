Уряд виплатить борг шахтарям у розмірі 500 мільйонів гривень

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Ми приймаємо низку важливих рішень. Наприклад, про виділення 500 мільйонів гривень для покриття збитків на виплату заробітної плати та покриття збитків шахт, які знаходяться у державній власності. Це дозволить утримувати ситуацію щодо виплати заробітної плати,

– заявив Гройсман.

Він наголосив, що міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик також представить програму реформування українських шахт. Це допоможе забезпечити конкурентну ціну вугілля з держшахт.

Нагадаємо, що напередодні в декількох містах України відбулися протести шахтарів. Зокрема, у Лисичанську, починаючи з 19 жовтня, півтора десятка гірників страйкували у шахті 12 днів на глибині 575 метрів. Люди вимагали виплатити їм зарплатню за останні 4 місяці.