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      Уряд виплатить борг шахтарям у розмірі 500 мільйонів гривень

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      Страйк шахтарів
      Страйк шахтарів / 1news.com.ua

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що вони виділять 500 мільйонів гривень на виплату заборгованої заробітної платні шахтарям.

      Про це інформує  Еспресо.TV.

      Читайте також: У шахті, де десяту добу страйкують гірники, трапився обвал

      Ми приймаємо низку важливих рішень. Наприклад, про виділення 500 мільйонів гривень для покриття збитків на виплату заробітної плати та покриття збитків шахт, які знаходяться у державній власності. Це дозволить утримувати ситуацію щодо виплати заробітної плати,
      – заявив Гройсман.

      Він наголосив, що міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик також представить програму реформування українських шахт. Це допоможе забезпечити конкурентну ціну вугілля з держшахт.

      Нагадаємо, що напередодні в декількох містах України відбулися протести шахтарів. Зокрема, у Лисичанську, починаючи з 19 жовтня, півтора десятка гірників страйкували у шахті 12 днів на глибині 575 метрів. Люди вимагали виплатити їм зарплатню за останні 4 місяці.

      Теги: Новини України Володимир Гройсман Протести шахтарів
      Джерело: 24 канал
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