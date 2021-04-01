В Украине монопольное право на доставку пенсий и денежной помощи имеет "Укрпочта". Однако новое постановление Кабмина предусматривает, что введут конкурсный механизм отбора.

Тарифы за доставку пенсий будут определять в договорах, заключенных по результатам конкурса. Они не могут превышать стоимость, установленную правительством.

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Это будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи. Первый конкурс должны провести в Пенсионном фонде до 1 сентября 2021 года.

Справка. До этого времени осуществлять выплату и доставку пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей будет "Укрпочта".

Пенсии можно получить через банк

С 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:

людей с инвалидностью І группы ;

; лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

и нуждаются в постоянном постороннем уходе; лиц, достигших 80-летнего возраста;

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и пособия на уход.

Они будут получать пенсии и денежную помощь либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный банк. Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября, в противном случае, его выберет Кабмин.

Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и денежных пособий. Человек сможет в любой момент сменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Банки смогут организовать доставку пенсий и денежной помощи на дом самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи. Это будут оплачивать за счет Пенсионного фонда Украины или из государственного бюджета.

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