У "Укрпочты" появятся конкуренты: право доставлять пенсии будут получать на конкурсе
В Украине монопольное право на доставку пенсий и денежной помощи имеет "Укрпочта". Однако новое постановление Кабмина предусматривает, что введут конкурсный механизм отбора.
Источник:Министерство соцполитики Украины
Тарифы за доставку пенсий будут определять в договорах, заключенных по результатам конкурса. Они не могут превышать стоимость, установленную правительством.
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Это будет стимулировать в будущем снижение стоимости доставки пенсий и денежной помощи. Первый конкурс должны провести в Пенсионном фонде до 1 сентября 2021 года.
Пенсии можно получить через банк
С 1 сентября 2021 года выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться через текущие счета уполномоченных банков для всех получателей, кроме:
- людей с инвалидностью І группы;
- лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- лиц, достигших 80-летнего возраста;
- получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и пособия на уход.
Они будут получать пенсии и денежную помощь либо через учреждение, отобранное на конкурсе, либо через выбранный банк. Получатели, которые еще не выбрали себе уполномоченный банк, смогут это сделать до 1 сентября, в противном случае, его выберет Кабмин.
Такой механизм будет способствовать прозрачности и подконтрольности выплаты пенсий и денежных пособий. Человек сможет в любой момент сменить уполномоченный банк по собственному желанию.
Банки смогут организовать доставку пенсий и денежной помощи на дом самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи. Это будут оплачивать за счет Пенсионного фонда Украины или из государственного бюджета.
"Укрпочта" и пенсии: главное
- Учреждение обслуживает 3,5 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии наличными дома.
- Нацкомиссия 23 марта отказала в пересмотре предложений по изменению тарифов "Укрпочты".
- С 1 апреля Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий. Теперь он составит 2,65% суммы выплаты в селах и 1,3% – в городах.
- Также в Украине повысили пенсионный возраст для женщин до 60 лет.
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