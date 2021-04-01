В Україні монопольне право на доставку пенсій та грошової допомоги має "Укрпошта". Однак нова постанова Кабміну передбачає, що запровадять конкурсний механізм відбору.

Тарифи за доставку пенсій визначатимуть у договорах, укладених за результатами конкурсу. Вони не можуть перевищувати вартість встановлену урядом.

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Це стимулюватиме в майбутньому зниження вартості доставки пенсій та грошової допомоги. Перший конкурс мають провести у Пенсійному фонді до 1 вересня 2021 року.

Довідка. До цього часу здійснювати виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів буде "Укрпошта".

Пенсії можна отримати через банк

З 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім:

людей з інвалідністю І групи;

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;

та потребують постійного стороннього догляду; осіб, які досягли 80-річного віку;

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та допомоги на догляд.

Вони отримуватимуть пенсії та грошову допомогу або через установу, відібрану на конкурсі, або через обраний банк. Одержувачі, які ще не обрали собі уповноважений банк, зможуть це зробити до 1 вересня, у іншому випадку, його обере Кабмін.

Такий механізм сприятиме прозорості та підконтрольності виплати пенсій та грошових допомог. Людина зможе в будь-який момент змінити уповноважений банк за власним бажанням.

Банки зможуть організувати доставку пенсій та грошової допомоги додому самостійно або залучати для цього операторів поштового зв'язку. Це оплачуватимуть коштом Пенсійного фонду України або з державного бюджету.

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