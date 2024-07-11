Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета.

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Украина имеет право на самозащиту

Столтенберг отметил, что именно Россия нарушила международное право, атаковав Украину, а затем, наше государство имеет право на самозащиту.

Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты, в частности, ATACMS,

– заявил Йенс Столтенберг.

Глава альянса также поддержал решение США уменьшить ограничения на применение дальнобойных ракет на территории России, поскольку оккупанты начали наступление на Харьковскую область, а боевые действия активизировались практически по всей линии фронта.

К слову, США обсуждают с Украиной возможное разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России.