Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, которую обнародовали на официальной странице Альянса.
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Альянс может применить 5 статью из-за гибридных действий России
В документе отмечается, что Россия усилила свои агрессивные гибридные действия против членов Альянса, включая действия через посредников.
К таким действиям относятся саботаж, акты насилия, провокации на границах НАТО, использование нелегальной миграции, злонамеренные кибератаки, электронное вмешательство, кампании по дезинформации, политическое влияние и экономическое принуждение.
Члены Североатлантического альянса подчеркнули, что такие действия представляют угрозу безопасности блока.
Мы напоминаем, что гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора,
– говорится в декларации.
Что такое статья 5 НАТО
В статье 5 Североатлантического договора закреплен принцип коллективной обороны.
Принцип коллективной обороны заключается в том, что нападение на любое из государств – членов Альянса рассматривается как нападение на них всех.