Об этом говорится в декларации Вашингтонского саммита НАТО, которую обнародовали на официальной странице Альянса.

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Альянс может применить 5 статью из-за гибридных действий России

В документе отмечается, что Россия усилила свои агрессивные гибридные действия против членов Альянса, включая действия через посредников.

К таким действиям относятся саботаж, акты насилия, провокации на границах НАТО, использование нелегальной миграции, злонамеренные кибератаки, электронное вмешательство, кампании по дезинформации, политическое влияние и экономическое принуждение.

Члены Североатлантического альянса подчеркнули, что такие действия представляют угрозу безопасности блока.

Мы напоминаем, что гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора,

– говорится в декларации.