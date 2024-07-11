Про це йдеться в декларації Вашингтонського саміту НАТО, яку оприлюднили на офіційній сторінці Альянсу.

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Альянс може застосувати 5 статтю через гібридні дії Росії

У документі зазначається, що Росія посилила свої агресивні гібридні дії проти членів Альянсу, включно з діями через посередників.

До таких дій належать саботаж, акти насильства, провокації на кордонах НАТО, використання нелегальної міграції, зловмисні кібератаки, електронне втручання, кампанії з дезінформації, політичний вплив та економічний примус.

Члени Північноатлантичного альянсу підкреслили, що такі дії становлять загрозу безпеці блоку.

Ми нагадуємо, що гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу і можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору,

– ідеться в декларації.