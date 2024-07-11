Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради.

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Україна має право на самозахист

Столтенберг зауважив, що саме Росія порушила міжнародне право, атакувавши Україну, а відтак, наша держава має право на самозахист.

Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS,

– заявивЄнс Столтенберг.

Очільник альянсу також підтримав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет на території Росії, оскільки окупанти розпочали наступ на Харківську область, а бойові дії активізувались практично по всій лінії фронту.

До слова, США обговорюють з Україною можливий дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів углиб Росії.