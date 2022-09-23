Вслед за США и Украиной: Турция высказалась за отмену права вето в Совбезе ООН

Турция также выступает за реформирование Совбеза ООН и упразднение права вето, которым обладают постоянные члены. Поэтому там предлагают ввести систему "большинства голосов" как альтернативу.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе общения с журналистами. Дипломат подчеркнул, что идею реформирования Совбеза ООН поддерживает большинство стран.

Обратите внимание "Тотальные нацисты" и угрозы Запада: лавров после выступления на Совбезе ООН нарвался на критику

Решение должно принимать большинство

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что заявления, прозвучавшие на заседании Генассамблеи ООН, только доказывают необходимость реформирования Совбеза организации. Дипломат подчеркнул, что мир – это не 5 постоянных членов Совбеза, пользующихся правом вето.

По словам главы МИД Турции, принятие решений большинством голосов может стать вполне хорошей альтернативой. Чавушоглу подчеркнул, что главным в вопросе реформы является справедливость и максимальный охват.

Другие подобные заявления относительно Совбеза ООН и права вето

Во время Генассамблеи ООН многие мировые лидеры и дипломаты высказались за реформирование организации на фоне войны россии с Украиной, в частности:

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что ООН не смогла должным образом отреагировать на войну в Украине из-за того, что россия злоупотребляет правом вето. Поэтому глава японского правительства призвал реформировать Совбез.

Президент США Джо Байден выступил за расширение Совбеза ООН и присоединение новых постоянных и непостоянных членов. Также Байден выступил за то, чтобы право вето использовали только в крайних случаях;

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что россия прикрывается правом вето и верит в собственную безнаказанность. Также дипломат отметил, что россия на сомнительных правах получила место в Совбезе после распада СССР.

Президент Франции Эмануэль Макрон также выступил за реформирование Совбеза ООН и ограничение права вето, которым злоупотребляет россия.

Что такое право вето

Это право постоянных членов Совбеза ООН отвергать ту или иную резолюцию организации независимо от уровня поддержки. Однако это право не распространяется на процедурные решения.

Согласно Уставу ООН, правом вето обладают Великобритания, США, Китай, Франция и СССР. После распада последнего, в документах так и не появилась россия, но пользуясь званием правопреемницы СССР москва злоупотребляет правом блокировать необходимые для прекращения войны решения. Это право постоянных членов Совбеза ООН отвергать ту или иную резолюцию организации независимо от уровня поддержки. Однако это право не распространяется на процедурные решения.Согласно Уставу ООН, правом вето обладают Великобритания, США, Китай, Франция и СССР. После распада последнего, в документах так и не появилась россия, но пользуясь званием правопреемницы СССР москва злоупотребляет правом блокировать необходимые для прекращения войны решения.

Интересно – Лавров снова опозорился во время выступления на Генассамблее ООН: смотрите видео