На правом берегу Киева построят больницу скорой помощи, – Кличко

18 января 2023, 18:22
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями Европейского банка реконструкции и развития и обсудил дальнейшую помощь Украине. Среди главных анонсированных проектов – строительство больницы скорой помощи.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

Читайте также Миллиардеры из России и Китая не приедут на важный форум в Давосе, – Bloomberg

Встретился в Давосе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком. Обсудили дальнейшее сотрудничество банка с Киевом. Сегодня столица реализует совместно с ЕБРР несколько крупных и важных проектов. Также обсуждаем с партнерами финансирование строительства больницы скорой помощи на правом берегу столицы,
– сообщил Виталий Кличко.


Виталий Кличко в Давосе встретился с руководителями ЕБРР / Фото телеграмм Виталия Кличко

Мэр Киева отметил, что сегодня Киев реализует несколько проектов совместно с ЕБРР. В частности:

  • финансирование закупки Киевом вагонов метро – на 50 миллионов евро;
  • помощь в модернизации теплоэнергетического комплекса – общая сумма проекта в 140 миллионов евро;
  • закупку трамваев на 60 миллионов евро;
  • ремонт моста метро через Днепр – 60 миллионов евро.

Все проекты продолжаем и воплотим. Киеву и дальше будут помогать. Благодарю наших партнеров и друзей, которые верят в Киев и в Украину!
– подчеркнул Кличко.

Напомним, Виталий Кличко принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как ранее отметили на сайте КГГА, он присоединится к стратегической сессии "Восстановление Украины" и встретится рядом европейских политиков и представителей крупного мирового бизнеса, которые готовы помогать Киеву и Украине в модернизации.
Автор: Даша Птаховська