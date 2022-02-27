Правоохранители проводят масштабные фильтрационные мероприятия для поиска диверсантов
Источник:ГБР
ГБР совместно с другими правоохранительными органами проводят масштабные фильтрационные мероприятия для обнаружения российских диверсантов.
К проведению этих мероприятий присоединились СБУ, Нацполиция и ГБР. Мероприятия направлены на выявление вражеских диверсантов и их агентов.
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Фильтрационные мероприятия проводят по всей территории Украины. Правоохранители проверяют тех, кто перемещался или перемещается по нашей территории.
Из-за этого граждан просят относиться с пониманием к проверкам документов. В случае обнаружения подозрительных лиц, граждан просят обращаться на номера горячих линий правоохранительных органов.
ДБР: +38 (044) 300 27 07
СБУ: 0 800 501 482
Национальная полиция: 102
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