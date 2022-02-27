До проведення цих заходів долучилися СБУ, Нацполіція та ДБР. Заходи спрямовані на виявлення ворожих диверсантів та їхніх агентів.
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Фільтраційні заходи проводять по всій території України. Правоохоронці перевіряють тих, хто переміщувався або переміщується нашою теритроією.
Через це громадян просять ставитися з розуміннями до перевірок документів. У випадку виявлення підозрілих осіб, шромадян просять звертатися на номери гарячих ліній правоохоронних органів.
ДБР: +38 (044) 300 27 07
СБУ: 0 800 501 482
Національна поліція: 102
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