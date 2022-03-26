Правоохранитель из Одессы устроил любимой неожиданную свадьбу

Капитан полиции Александр Зайцев организовал для любимой настоящий сюрприз. Он уехал с Натальей якобы по делам в сервисный центр, на самом же деле отвез ее на церемонию регистрации брака.

Такую отличную новость сообщили на официальном сайте Национальной полиции Одесской области.

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Девушка была поражена такой приятной неожиданностью и сразу сказала любимому "да". Наталья оделась в вышиванку, которую для нее подготовил жених, и пошла с Александром под венец.

История любви пары

Александр с Натальей знакомы с юношества. Парень решил стать полицменом, а девушка нашла себя в медицине. Пара планировала пышную свадьбу, но проклятая война, с которой пришли в Украину российские оккупанты, помешала. Впрочем, не стало препятствием для большой и светлой любви.

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