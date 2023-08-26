Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Благодаря дронам правоохранители могут сделать до 3 тысяч снимков.
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Преимущество дронов
Видеофиксация с помощью дронов позволяет сразу создать 3D-модель дома в том состоянии, в котором он остался после обстрелов. Это веское доказательство для расследования преступлений России международными инстанциями.
"В Изюме после прилета искали тела и фиксировали последствия разрушений с помощью дронов. Такая цифровизация позволяет сделать очень тщательный снимок мест, где человек увидеть не может, зафиксировать новые детали и обезопасить правоохранителей от обрушений домов и повторных прилетов", – пояснила корреспондентка.
Ситуация на фронте: смотреть видео
Дрону задают необходимые параметры, он производит облет территории в автоматическом режиме и фотографирует. Снимки получаются высокого качества, которое нельзя получить от обычной камеры. А 3D-модели – еще одно доказательное звено российских преступлений.
"Технику предоставили международные организации – это большая помощь, потому что это дорогостоящие вещи. Специалисты научились на этом работать и сейчас, например, на Купянщине важно отработать быстро. Сравнить когда группа обходит – это час, такая техника позволяет обследовать территорию от 15 до 30 минут, если большая площадь и улики будут сохранены навсегда", – добавила Анна Черненко.
События в Харьковской области: последние новости
- Российские оккупанты 26 августа атаковали Купянский район. Под вражеским ударом оказалось село Подолы. Враг попал в местное кафе, где находились люди.
- Вечером 25 августа россияне выпустили по Харьковской области ударные дроны "Шахед". Их все уничтожили украинские силы ПВО. Также фиксировались многочисленные взлеты российского МиГ-31К.
- Враг не прекращал террор Харьковщины и 24 августа. В результате российских обстрелов повреждены медучреждение и объект гражданской промышленности в Волчанске. К счастью, обошлось без пострадавших.