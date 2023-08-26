Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Завдяки дронам правоохоронці можуть зробити до 3 тисяч знімків.
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Перевага дронів
Відеофіксація за допомогою дронів дозволяє одразу створити 3D-модель будинку в тому стані, в якому він залишився після обстрілів. Це вагомий доказ для розслідування злочинів Росії міжнародними інстанціями.
"В Ізюмі після прильоту шукали тіла і фіксували наслідки руйнувань за допомогою дронів. Така цифровізація дозволяє зробити дуже ретельний знімок місць, де людина побачити не може, зафіксувати нові деталі і убезпечити правоохоронців від обвалень будинків та повторних прильотів", – пояснила кореспондентка.
Ситуація на фронті: дивитись відео
Дрону задають необхідні параметри, він здійснює обліт території в автоматичному режимі і фотографує. Знімки виходять високої якості, якої не можна отримати від звичайної камери. А 3D-моделі – ще одна доказова ланка російських злочинів.
"Техніку надали міжнародні організації – це велика допомога, бо це дороговартісні речі. Фахівці навчилися на цьому працювати і зараз, наприклад, на Куп'янщині важливо відпрацювати швидко. Порівняти коли група обходить – це година, така техніка дозволяє обстежити територію від 15 до 30 хвилин, якщо велика площа і докази будуть збережені назавжди", – додала Анна Черненко.
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