Правоохранители конфисковали более 20 тонн мяса, принадлежащего белорусу: оно пойдет на фронт

Украинские правоохранители обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса, принадлежавшего белорусскому предпринимателю. Его отправят на нужды Вооруженных Сил.

В Государственном бюро расследований рассказали, что продолжают проводить мероприятия по выявлению российского и белорусского имущества с целью дальнейшей его национализации в интересах Украины.

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Мясо белорусского предпринимателя отдадут на фронт

Работники ГБР совместно с сотрудниками Гостаможслужбы Одесской таможни обнаружили на таможне контейнер-рефрижератор с более чем 20 тоннами мяса – говядины,

– отметили в ДБР.

Там добавили, что оно принадлежало белорусскому предпринимателю. Стоимость мяса составляет 1,6 миллиона гривен.

В настоящее время движение груза остановили. Ведомство направило соответствующие материалы в Николаевскую областную военную администрацию, чтобы мясо принудительно изъяли и передали на нужды ВСУ.

Всего с начала горячей фазы войны России против Украины ГБР уже передало на нужды армии около 600 тонн продуктов.

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