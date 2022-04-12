У Державному бюро розслідувань розповіли, що продовжують здійснювати заходи щодо виявлення російського та білоруського майна з метою подальшої його націоналізації в інтересах України.

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М'ясо білоруського підприємця віддадуть на фронт

Працівники ДБР спільно зі співробітниками Держмитслужби Одеської митниці виявили на митниці контейнер-рефрижератор з понад 20 тонами м'яса – яловичини,

– зазначили у ДБР.

Там додали, що воно належало білоруському підприємцю. Вартість м'яса становить 1,6 мільйона гривень.

Наразі рух вантажу зупинили. Відомство скерувало відповідні матеріали до Миколаївської обласної військової адміністрації, аби м'ясо примусово вилучили та передали на потреби ЗСУ.

Загалом з початку гарячої фази війни Росії проти України ДБР вже передало на потреби армії майже 600 тонн продуктів.

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