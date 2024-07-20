Правоохранители задержали мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана: его подозревают в рэкете

СБУ совместно с Нацполицией нейтрализовали преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Банду возглавлял председатель горсовета одного из портовых городов региона.

Группировка пыталась незаконно завладеть базой отдыха на побережье Черного моря, угрожая владелице и требуя передать корпоративные права. Мэра задержали во время получения задатка от покупателей.

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В чем подозревают Граждана

Участники группировки силой заставили владелицу рекреационного объекта отказаться от 50% корпоративных прав на него. Затем они назначили "своего" директора, который искал покупателей на комплекс. Когда покупатели нашлись, группировка планировала "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

В Нацполиции добавили, что Мэр и его сообщники угрожали владелице, что в случае отказа передачи корпоративных прав на объект, обольют ее кислотой.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Правоохранители задержали мэра с поличным во время получения задатка в размере 30 тысяч долларов США от покупателей.

Задержание мэра Белгород-Днестровского / Фото СБУ

На основании полученных доказательств мэру сообщено о подозрении за организацию вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.