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      Правоохранители допросили минера моста в Киеве: видео допроса

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      Белько пояснил, что натолкнуло его на захват моста в Киеве
      Белько пояснил, что натолкнуло его на захват моста в Киеве

      Арсен Аваков опубликовал видео допроса Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Хотя сам допрос больше напоминает исповедь. Аваков заявил, что хочет взять военного на поруки.

      Во время допроса Белько пояснил, что основной целью его поступка было то, чтобы в его жизни закончилась черная полоса, которая продолжается сейчас".

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      Я старший сержант ССО, уволенный по статье. Шесть лет я отслужил безупречно, а половину из них служил в боевой части 8-го полка спецназа. Меня уволили, потому что я не ужился с молодыми офицерами. Вот и все, я просто не пошел на провокации,
      – заявил мужчина.

      По его словам, его часто провоцировали на драки. Зато сам он не считал необходимым что-то доказывать людям, которые младше лет на 20.

      "Я живу честной жизнью, а единственное чего хочу от жизни – жить со своей семьей и заниматься любимым делом. Я хочу служить на благо своей Родине Украине и побыстрее вернуть Крым", – заявил Белько.

      В то же время он пояснил свои предыдущие проблемы с законом "ошибками молодости". Так, по его словам, когда в Крыму его поймали с каннабисом, то он его не употреблял, а лишь возил человека, что занимался распространением. Самому Белько тогда просто "не хватило денег, чтобы отмазаться от следствия".

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      Еще два срока он получил за то, что "заступился за женщину" и когда "поднял телефон спавшего парня".

      Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что лично обратится в суд, чтобы Белько отпустили на поруки. Ему помогут пройти курс реабилитации от наркотиков и помочь жить заново.

      Послушав историю этого человека, я понял, что это и наша с вами ответственность. Хочу, чтобы у этого человека появилась возможность начать сначала и жить заново,
      – объяснил Аваков.

      Что известно об угрозе подрыва моста в Киеве?В среду, 18 сентября, мужчина на мосту Метро личным авто частично заблокировал движение по мосту и угрожал все взорвать. Из-за инцидента движение по столице было парализовано. Полиция отправила на место происшествия все необходимые службы и провела спецоперацию по задержанию злоумышленника.

      Полиции удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший военнослужащий, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. В июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.

      В 19:35 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 42-летнего Алексея Белько. Поскольку ранее у него изымалась взрывчатка, правоохранители на этапе операции были уверены, что его угрозы реальны и исходя из этого планировали все свои действия.

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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Криминальные новости Полиция Арсен Аваков Новости Киева
      Источник: 24 канал
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