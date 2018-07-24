Правоохранители обнаружили сотни нарушений в маршрутках во время операции "Перевозчик"

Общественный транспорт решили внепланово осмотреть после трагических аварий несколько дней назад. Тогда в Николаевской и в Житомирской области погибли десятки пассажиров маршруток. Первые результаты впечатляют и шокируют. Сотни нарушений в маршрутках обнаружили в первые дни проверок.

Из Житомира, где и произошло трагическое ДТП несколько дней назад, начали совместную проверку копы и инспекторы Укртрансбезпекы. Спрашивали у водителей маршруток, имеют ли они необходимые для перевозок документы, есть ли там прочно закреплены сиденья и ремни безопасности, а также есть ли специальное разрешение, которое водителям должны выдавать перед каждым рейсом.

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"Перед тем, как выехать на линию должно работать все. Поэтому мы проверяем световые приборы, чтобы работали омыватели, указатели поворота, обзор технического контроля, водительское удостоверение, страховой полис. Это все должно быть в наличии", – инспектор патрульной полиции Алина Панасюк.



Неисправные автобусы, опломбированные аптечки, проезд на красный и стоянка в запрещенном месте – далеко не весь перечень нарушений перевозчиков в Черкассах. К примеру, автобус одного из местных маршрутов курсирует без техосмотра, хотя должен был его пройти еще три месяца назад. Один из водителей междугородной маршрутки Черкассы – Умань пристроил в свою машину дополнительное сиденье. За такое нарушение заплатит 680 гривен.



Всего за два дня черкасские правоохранители проверили около сотни автобусов, протоколы составили на более двух десятков перевозчиков.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочного селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство внутренних дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.

С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Работники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованного провоза групп детей. Обнаружено около трех тысяч технически неисправных автобусов.