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Правоохоронці виявили сотні порушень в маршрутках під час операції "Перевізник"

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Громадський транспорт вирішили позапланово оглянути після трагічних аварій кілька днів тому. Тоді на Миколаївщині та на Житомирщині загинули десятки пасажирів маршруток. Перші результати вражають і шокують. Сотні порушень в маршрутках виявили в перші ж дні перевірок.

З Житомира, де і сталася трагічна ДТП кілька днів тому, почали спільну перевірку копи та інспектори Укртрансбезпеки. Питали у водіїв маршруток, чи мають вони необхідні для перевезень документи, чи є там міцно закріплені сидіння і паски безпеки, а також чи є спеціальний дозвіл, який водіям мають видавати перед кожним рейсом.

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"Перед тим, як виїхати на лінію повинно працювати все. Тому ми перевіряємо світлові прилади, щоби працювали омивачі, покажчики повороту, огляд технічного контролю, посвідчення водія, страховий поліс. Це все має бути в наявності", – інспектор патрульної поліції Аліна Панасюк.

Несправні автобуси, опломбовані аптечки, проїзд на червоний та стоянка у забороненому місці – далеко не весь перелік порушень  перевізників у Черкасах. До прикладу, автобус одного з місцевих маршрутів курсує без техогляду, хоча мав його пройти ще три місяці тому. Один із водіїв міжміської маршрутки Черкаси – Умань прилаштував у свою машину додаткове сидіння. За таке порушення заплатить 680 гривень.

Загалом за два дні черкаські правоохоронці перевірили близько сотні автобусів, протоколи склали на понад два десятки перевізників.

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.
З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.

 

Теги: Новини України Новини Черкас Міністерство транспорту України Транспорт Новини Житомира Поліція Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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