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      Правоохранители стали карманными армиями чиновников, – журналистка

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      Правоохранители стали карманными армиями чиновников, – журналистка
      Правоохранители стали карманными армиями чиновников, – журналистка / DW

      Мы наблюдаем войны штабов через подконтрольные правоохранительные органы: СБУ нашло признаки подкупа в штабах Юлии Тимошенко, а Нацполиция – в штабах Петра Порошенко.

      Такое мнение высказала в своем видеоблоге "По большому счету" журналистка и автор Татьяна Острикова.

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      Как отметила Острикова, учитывая то, как проявили себя правоохранители, в частности закрывая дела по хищениям и злоупотреблениям в "Укроборонпроме", можно утверждать, что они конечно стали карманными армиями чиновников, а не защитниками правопорядка.

      Так, по словам журналистки, на Волыни СБУ вручило подозрении депутату облсовета "Самопомочи" за приобретение и продажу GPS-трекера. "Потому что это устройство может использоваться, по мнению СБУ, для негласного снятия информации с каналов связи. Так же в принципе как и мобильный телефон, и любая видеокамера", – сказала она.

      Но это еще не предел абсурда наших "доблестных" правоохранителей. В Ровненской области СБУ в ходе выполнения контрразведывательных мероприятий выявил рекламную конструкцию "Самопомочи" Андрея Садового с надписью "Саме зараз!" И, оказывается, такая конструкция с политической рекламой оппозиционного кандидата "создает условия для распространения деструктивных материалов и дискредитации высших органов государственной власти Украины",
      – заявила Острикова.

      Она также добавила, что обслуживание политических интересов своих руководителей, силовое давление на бизнес и коррупция – это то, что демонстрируют наши правоохранительные органы, зато права не охраняют, порядок не обеспечивают.

      Видео полного видеоблога Татьяны Остриковой "По большому счету" за 25 марта 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Ровно Волынь Самопомич Полиция СБУ
      Источник: 24 канал
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