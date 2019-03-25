"Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки

За кілька днів нас чекає перший тур виборів президента України. Тому варто пригадати гучні події останніх трьох місяців та проаналізувати, скільки грошей політики витрачають на вибори. Отож, найбільш гучною подією місяця стало розслідування журналістів Bihus.Info про оборудки в "Укроборонпромі".

Журналістів навіть звинувачували в роботі на конкурента, мовляв, чому ж за місяць до виборів розпочали публікацію про друзів Петра Порошенка та ще й розтягнули на 3 тижні.

Влада краде гроші з кишень українців, аби підкупити виборців – читайте у предыдущем выпуске видеоблога "За великим рахунком"

Але звинувачення припинились, бо наступне розслідування Bihus.Info було про фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко.

Скільки кандидати у президенти заплатили за рекламу

Фінансувати свій піар претендентам на крісло очільника держави потрібно. За оцінками експертів, ці вибори обійдуться кандидатам дорожче, ніж попередні – у 150-200 мільйонів доларів, мінімум.

Всі ці борди, сітілайти, реклама на телебаченні забирають близько 70% витрат. І не дивно, адже за один ролик на телеканалі кандидат платить від 30 до 100 тисяч гривень. А ще експерти кажуть, що половина витрат йде не через виборчий фонд, а сплачується готівкою: агітаторам, членам комісій, спостерігачам.

А де ж кандидати беруть такі гроші, сотні мільйонів доларів? А я скажу вам де. Деякі кандидати беруть гроші в олігархів, а деякі – самі ними є. Ні для кого не секрет, що останні десятиліття посада президента з посади гаранта Конституції перетворилася на гаранта збереження економіки олігархату. Олігархи мають гроші та медіа, контролюють політиків і хочуть зберегти свій вплив, щоб і далі заробляти.

Багато грошей витратить на вибори і держава. На президентські – 2,4 мільярди гривень, і на парламентські ще 2 мільярди. Ці гроші підуть на друк бюлетенів, транспортування, роботу виборчих комісій. І як в деяких кандидатів є офіційний виборчий фонд та неофіційний, так і держава витратить зі свого бюджету не тільки на бюлетені та дільниці.

"Порошенківська тисяча"

Хоч завжди влада перед виборами піднімала пенсії, зарплати вчителям та лікарям, цього разу – нові підходи, адже живемо по-новому. Це і виплата так званої "петіної тисячі" 2 мільйонам пенсіонерам, і роздача матеріальної допомоги місцевою владою.



Петро Порошенко

Також обіцяли нам війни компроматів під час виборчої кампанії. Але ми більше спостерігали війни штабів через підконтрольні правоохоронні органи. СБУ знаходило ознаки підкупу в штабах Юлії Тимошенко, а Нацполіція – в штабах Петра Порошенка.

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Разом з тим, враховуючи те, як проявили себе правоохоронці, закриваючи справи по розкраданням та зловживанням в "Укроборонпромі", можна стверджувати, що вони кінцево стали кишеньковими арміями можновладців, а не захисниками правопорядку.

Як "працюють" СБУ в Україні

На Волині СБУ вручило підозру депутату облради "Самопомочі" за придбання та продаж GPS-трекера. Бо цей пристрій може використовуватися, на думку СБУ, для негласного зняття інформації з каналів зв’язку. Так само в принципі як і мобільний телефон, і будь-яка відеокамера.

Але це ще не межа абсурду наших "доблєсних" правоохоронців. СБУ у Рівненській області пішло далі. В ході виконання контррозвідувальних заходів воно виявило рекламну конструкцію "Самопомочі" та Андрія Садового з написом "Саме зараз!". І, виявляється, така конструкція з політичною рекламою опозиційного кандидата "створює умови для поширення деструктивних матеріалів... та дискредитації вищих органів державної влади України".

Чим займається наша СБУ? Тим, чим би мала займатися – національною безпекою України? Чи використовується для політичних замовлень та заробляння грошей?

Обслуговування політичних інтересів своїх очільників, силовий тиск на бізнес та корупція – це те, що демонструють наші правоохоронні органи. Права не охороняють, порядок не забезпечують, проте гроші заробляють.



Служба безпеки України

А гроші у всій виборчій кампанії проходять червоною ниткою. Хтось обіцяє тарифи знизити і в 2 і навіть в 4 рази, хтось інвестиції мільйонні завести в Україну, хтось економіку нашу підняти і зробити всіх багатшими. Хоча, за великим рахунком, президент не має прямих повноважень опікуватись економікою. Він відповідає за національну безпеку та оборону, міжнародну політику та є гарантом дотримання Конституції.

Але президент вносить до парламенту кандидатів на посаду Генерального прокурора і голови СБУ. А вони якраз і можуть вплинути на безпеку в державі та інвестиційний клімат, а отже – на економіку.

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В їх силах зупинити крадіжки з бюджету, виведення грошей в офшори, схеми на митниці, силовий тиск на бізнес та рейдерство. Це вже збільшить надходження в бюджет та дасть підприємцям полегшення та розвиток.

Бо зараз розвиваються в основному олігархи й ті, хто сидить на потоках та застосовує різні тіньові схеми. То ж країна перед великим вибором. Обираємо напрямок, куди підемо наступні 5 років.

Чи продовжиться панування олігархів, безчинства правоохоронців, що буде з економікою, скільки ще людей виїде за кордон і що буде з поверненням Україні її територій – це залежить від нового президента. А значить від вашого вибору. Не помиліться. І обов‘язково прийдіть в неділю на дільниці.