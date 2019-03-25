11:50
25 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Правоохоронці стали кишеньковими арміями можновладців, – журналістка

      34 Читать новость на русском
      Правоохоронці стали кишеньковими арміями можновладців, – журналістка
      Правоохоронці стали кишеньковими арміями можновладців, – журналістка / DW

      Ми спостерігаємо війни штабів через підконтрольні правоохоронні органи: СБУ знаходило ознаки підкупу в штабах Юлії Тимошенко, а Нацполіція – в штабах Петра Порошенка.

      Таку думку висловила у своєму відеоблозі "За великим рахунком" журналістка та авторка Тетяна Острікова.

      Читайте також: Протистояння силовиків: як Порошенко та Тимошенко використовують СБУ, ГПУ та МВС перед виборами

      Як наголосила Острікова, враховуючи те, як проявили себе правоохоронці, зокрема закриваючи справи по розкраданням та зловживанням в "Укроборонпромі", можна стверджувати, що вони кінцево стали кишеньковими арміями можновладців, а не захисниками правопорядку.

      Так, за словами журналістки, на Волині СБУ вручило підозру депутату облради "Самопомочі" за придбання та продаж GPS-трекера. "Бо цей пристрій може використовуватися, на думку СБУ, для негласного зняття інформації з каналів зв’язку. Так само в принципі як і мобільний телефон, і будь-яка відеокамера", – сказала вона.

      Але це ще не межа абсурду наших "доблєсних" правоохоронців. У Рівненській області СБУ в ході виконання контррозвідувальних заходів виявило рекламну конструкцію "Самопомочі" та Андрія Садового з написом "Саме зараз!" І, виявляється, така конструкція з політичною рекламою опозиційного кандидата "створює умови для поширення деструктивних матеріалів та дискредитації вищих органів державної влади України",
      – заявила Острікова.

      Вона також додала, що обслуговування політичних інтересів своїх очільників, силовий тиск на бізнес та корупція – це те, що демонструють наші правоохоронні органи, натомість права не охороняють, порядок не забезпечують.

      Відео повного відеоблогу Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 25 березня 2019

       

      blog_ava
      Український боксер здобув 13-ту поспіль дострокову перемогу на профі-ринзі: відео
      сьогодні
      2478
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Поліція Самопоміч Волинь Рівне Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      сьогодні , 11:05 "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      Тетяна Острікова 343
      Порушення на виборах: хто і як купує голоси українців?
      сьогодні , 10:04 Порушення на виборах: хто і як купує голоси українців?
      Інна Жолобович 1321
      Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      сьогодні , 08:41 Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      Світові Медіа 822
      Люксембург – Україна: анонс матчу відбору Євро-2020
      сьогодні , 08:06 Люксембург – Україна: анонс матчу відбору Євро-2020
      734
      Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
      сьогодні , 08:02 Головні новини 24 березня: жахлива ДТП з мажорами в Одесі, смерть актора на Хортиці
      7254
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук