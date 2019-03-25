Правоохоронці стали кишеньковими арміями можновладців, – журналістка

Ми спостерігаємо війни штабів через підконтрольні правоохоронні органи: СБУ знаходило ознаки підкупу в штабах Юлії Тимошенко, а Нацполіція – в штабах Петра Порошенка.

Таку думку висловила у своєму відеоблозі "За великим рахунком" журналістка та авторка Тетяна Острікова.

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Як наголосила Острікова, враховуючи те, як проявили себе правоохоронці, зокрема закриваючи справи по розкраданням та зловживанням в "Укроборонпромі", можна стверджувати, що вони кінцево стали кишеньковими арміями можновладців, а не захисниками правопорядку.

Так, за словами журналістки, на Волині СБУ вручило підозру депутату облради "Самопомочі" за придбання та продаж GPS-трекера. "Бо цей пристрій може використовуватися, на думку СБУ, для негласного зняття інформації з каналів зв’язку. Так само в принципі як і мобільний телефон, і будь-яка відеокамера", – сказала вона.

Але це ще не межа абсурду наших "доблєсних" правоохоронців. У Рівненській області СБУ в ході виконання контррозвідувальних заходів виявило рекламну конструкцію "Самопомочі" та Андрія Садового з написом "Саме зараз!" І, виявляється, така конструкція з політичною рекламою опозиційного кандидата "створює умови для поширення деструктивних матеріалів та дискредитації вищих органів державної влади України",

– заявила Острікова.

Вона також додала, що обслуговування політичних інтересів своїх очільників, силовий тиск на бізнес та корупція – це те, що демонструють наші правоохоронні органи, натомість права не охороняють, порядок не забезпечують.

Відео повного відеоблогу Тетяни Острікової "За великим рахунком" за 25 березня 2019