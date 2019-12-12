Правоохранители вручили подозрение "свободовцу" Кайде после драки со "слугой народа"

Правоохранители вручили подозрение в преступлении задержанному экс-нардепу от ВО "Свобода" Алексею Кайде. Политика подозревают в угрозе или насилии в отношении государственного или общественного деятеля (наказание – от 4 до 7 лет тюрьмы).

"Сейчас продолжаются следственные действия с участием Алексея Кайды и решается вопрос о проведении судебного заседания по избранию ему меры пресечения. Соратники из ВО "Свобода" уже подготовили ходатайство о заключении Алексея Кайды на поруки", – сообщил в телеграм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Что известно о драке политиков

Инцидент произошел 11 декабря во время заседания земельного комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос открытия рынка земли в Украине. Там бывшие нардепы от "Свободы" подрались с действующими нардепами из "Слуги народа".

От "Свободы" участниками столкновения стали Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. А из "Слуг народа" - нардеп Андрей Богданец.

Утром 12 декабря к Кайде пришли с обыском после драки в парламенте. Его задержали по заявлению Богданца. Последний после драки попал в больницу с сотрясением мозга.