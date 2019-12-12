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      Правоохоронці вручили підозру "свободівцю" Кайді після бійки зі "слугою народу"

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      Олексієві Кайді оголосили підозру / 112.ua

      Правоохоронці вручили підозру у злочині затриманому екснардепові від ВО "Свобода" Олексієві Кайді. Політика підозрюють у погрозі або насильстві щодо державного чи громадського діяча (покарання – від 4 до 7 років в’язниці).

      "Наразі тривають слідчі дії за участю Олексія Кайди і вирішується питання проведення судового засідання з обрання йому запобіжного заходу. Соратники з ВО "Свобода" вже підготували клопотання про взяття Олексія Кайди на поруки", – повідомив у телеграм-каналі екснардеп Ігор Мосійчук.

      До теми: Бійка в Раді: прокуратура відкрила справу через побиття нардепа "Слуги народу"

      Що відомо про бійку політиків

      Інцидент стався 11 грудня під час засідання земельного комітету Верховної Ради, де розглядали питання відкриття ринку землі в Україні. Там колишні нардепи від "Свободи" побилися із чинними нардепами зі "Слуги народу".

      Від "Свободи" учасниками сутички стали Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко. А зі "Слуг народу" – нардеп Андрій Богданець.

      Вранці 12 грудня до Кайди прийшли з обшуком після бійки в парламенті. Його затримали за заявою Богданця. Останній після бійки потрапив до лікарні зі струсом мозку.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розслідування ВО "Свобода" Слуга народу Ігор Мосійчук Ігор Мірошниченко Сутички Кримінальні новини
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