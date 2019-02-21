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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Правоохранительные органы в Украине играют на стороне политиков, – Солонтай

      18 Читати новину українською

      Разоблачение сетки голосов – это хорошо, потому что в таких условиях, власть выступает против подкупа, однако оставляет такую возможность только себе.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Александр Солонтай.

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      По его словам, власть будет обличать любых своих оппонентов и не давать возможность докупать голоса другим политическим силам.

      Теперь надо ждать мощного ответа оппозиционных сил. Если они так же придирчиво будут расследовать и разоблачать сети подкупов власти, то мы имеем шанс перейти к другой избирательной системе. Тогда, когда оппозиция не дает покупать голоса власти, а власть – оппозиции, – заявил Солонтай.

      "Это будет намного лучше, чем то, что мы переживали последние пять лет. Раньше, кто больше купил, тот и победил. Власть и оппозиция должны соревноваться не количеством финансового ресурса, а следованием друг за другом", – заверил политический эксперт.

      У власти сдали нервы и она решила ломать системы подкупов своих оппонентов и теперь ожидаем ответа от оппозиции.

      К сожалению, правоохранительные органы в Украине играют на стороне политиков, а не на стороне закона. Они должны были бы бесстрастно разоблачать всех,
      – прокомментировал Солонтай.

      "Разоблачение сеток подкупа – это еще не конец, потому что мы живем в стране, где не только политики покупают избирателей. Сами люди также готовы продать свои голоса", – подытожил эксперт.

      Служба безопасности Украины разоблачила так называемую "избирательную пирамиду" от России, которая охватывала всю территорию страны. Руководил этой коррупционной схемой один из действующих народных депутатов Украины. Его фамилию и политическую принадлежность не называют, лишь сообщают, что это – не один из кандидатов в президенты.
      Организация состояла из руководителя, трех координаторов и их помощников в регионах. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Среди руководителей таких "штабов" – граждане России, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в РФ, которые осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий.

      Как должна была работать "избирательная пирамида"?
      Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

      Переговоры о попытках вмешательства в президентские выборы: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Коррупция Выборы Президента 2019 Деньги СБУ ГПУ
      Источник: 24 канал
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