Правоохранительные органы в Украине играют на стороне политиков, – Солонтай

Разоблачение сетки голосов – это хорошо, потому что в таких условиях, власть выступает против подкупа, однако оставляет такую возможность только себе.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Александр Солонтай.

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По его словам, власть будет обличать любых своих оппонентов и не давать возможность докупать голоса другим политическим силам.

Теперь надо ждать мощного ответа оппозиционных сил. Если они так же придирчиво будут расследовать и разоблачать сети подкупов власти, то мы имеем шанс перейти к другой избирательной системе. Тогда, когда оппозиция не дает покупать голоса власти, а власть – оппозиции, – заявил Солонтай.

"Это будет намного лучше, чем то, что мы переживали последние пять лет. Раньше, кто больше купил, тот и победил. Власть и оппозиция должны соревноваться не количеством финансового ресурса, а следованием друг за другом", – заверил политический эксперт.

У власти сдали нервы и она решила ломать системы подкупов своих оппонентов и теперь ожидаем ответа от оппозиции.

К сожалению, правоохранительные органы в Украине играют на стороне политиков, а не на стороне закона. Они должны были бы бесстрастно разоблачать всех,

– прокомментировал Солонтай.

"Разоблачение сеток подкупа – это еще не конец, потому что мы живем в стране, где не только политики покупают избирателей. Сами люди также готовы продать свои голоса", – подытожил эксперт.

Служба безопасности Украины разоблачила так называемую "избирательную пирамиду" от России, которая охватывала всю территорию страны. Руководил этой коррупционной схемой один из действующих народных депутатов Украины. Его фамилию и политическую принадлежность не называют, лишь сообщают, что это – не один из кандидатов в президенты.

Организация состояла из руководителя, трех координаторов и их помощников в регионах. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Среди руководителей таких "штабов" – граждане России, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в РФ, которые осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий.

Как должна была работать "избирательная пирамида"?

Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

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