Правоохоронні органи в Україні грають на стороні політиків, – Солонтай

Викриття сітки голосів – це добре, тому що в таких умовах, влада виступає проти підкупу, проте залишає таку можливість лише собі.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Солонтай.

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За його словами, влада буде викривати будь-яких своїх опонентів і не даватиме можливість докупляти голоси іншим політичним силам.

Тепер треба чекати потужної відповіді опозиційних сил. Якщо вони так само прискіпливо будуть розслідувати та викривати мережі підкупів влади, то ми маємо шанс перейти до іншої виборчої системи. Тоді, коли опозиція не дає купляти голоси владі, а влада – опозиції, – заявив Солонтай.

"Це буде набагато краще, ніж те, що ми переживали останні п'ять років. Раніше, хто більше купив, той і переміг. Влада й опозиція повинні змагатися не кількістю фінансового ресурсу, а слідкуванням один за одним", – запевнив політичний експерт.

У влади здали нерви і вона вирішила ламати системи підкупів своїх опонентів і тепер очікуємо відповіді від опозиції.

На жаль, правоохоронні органи в Україні грають на стороні політиків, а не на стороні закону. Вони повинні були б безпристрасно викривати всіх,

– прокоментував Солонтай.

"Викриття сіток підкупу – це ще не кінець, бо ми живемо в країні, де не тільки політики купляють виборців. Самі люди також готові продати свої голоси", – підсумував експерт.

Служба безпеки України викрила так звану "виборчу піраміду" від Росії, яка охоплювала всю територію країни. Керував цією корупційною схемою один із чинних народних депутатів України. Його прізвище і політичну належність не називають, лише повідомляють, що це – не один із кандидатів у президенти.

Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у Президенти набрав необхідну кількість голосів. Серед керівників таких "штабів" – громадяни Росії, України та іноземці, які тривалий час працювали в РФ, які здійснювали організацію виборчих компаній провладних кандидатів і партій.

Як мала працювати "виборча піраміда"?Спроба підкупу передбачала формування у виборчих округах так званої "піраміди": керівник виборчої дільниці – "десятки" – "двадцятки", які мали забезпечити необхідну кількість голосів на користь конкретного кандидата. Для реалізації цієї схеми використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Кошти на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

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