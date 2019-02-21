Ручні агенти кандидатів у президенти: які громадські організації слідкуватимуть за виборами

139 громадських організацій спостерігатимуть за проведенням президентських виборів 31 березня. Більшість із них немає жодного досвіду у моніторингу виборів. Їхні назви аж ніяк не стосуються виборчого процесу, тому можливо, що вони тісно пов'язані з кандидатами у президенти.

Так, активісти "АвтоЄвроСили" збираються контролювати проведення виборів. Це люди, які блокували міжміські траси та вимагали скасувати ухвалені законопроекти про так звані "євробляхи". Відповідно, що це не їхній профіль.

Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

За ходом голосування спостерігатиме і "Молодіжний спортивний рух". А ще контролювати вибори хоче "Рада з екологічної безпеки", "Спілка архітекторів", Центр професійної та трудової реабілітації інвалідів судової системи.

Загалом 139 громадських організацій отримали в ЦВК право перебувати на виборчих дільницях. У 2014-му таких було лише 10.

Які громадські організації мають право спостерігати за виборами?

"Дозвіл на спостереження отримують громадські організації, які подали клопотання і у них в статутах зазначено те, що вони здійснюють спостереження за виборчим процесом", – наголосив заступник ЦВК Євген Радченко.

Головна мета спостерігачів – контролювати дотримання виборчого права та фіксувати порушення на дільницях. А більше половини зареєстрованих організацій немає жодного стосунку до виборчого процесу.

Це не може бути просто людина з вулиці, яка буде сидіти і просто дивитися. Це повинна бути людина, яка знає специфіку виборчого процесу, знає законодавство та механізми роботи в день виборів,

– розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

У громадянській мережі "Опора" підрахували: 26 організацій з'явилися лише наприкінці 2018-го. Ще шість – у січні цього року. Десяток є сателітами партій. Як наприклад, "Жінки Батьківщини" чи "Солідарна молодь".

Загалом 17 кандидатів мають понад 30 "ручних" громадських організацій. Найбільше у Олександра Вілкула – дев'ять. П'ять має Юлія Тимошенко, і ще три пов'язані з депутаткою Київради Аллою Шлапак, яка працює у штабі лідерки "Батьківщини". По 2 громадські організації – у Зеленського, Ляшка, Данилюка, Порошенка та Бондара.



Скільки громадських організацій піддаються впливу політиків

Насправді в Україні одиниці організацій, які насправді моніторять виборчий процес, фіксують порушення та звітують про це. Але якщо усі 139 організацій забажають мати хоча б по одному представнику на кожній дільниці, то приміщення фізично не вмістять усіх охочих. А це може затягнути процес підрахунку голосів.

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.