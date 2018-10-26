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      Праворадикалы заявили о зачистке киевского вокзала от цыган вместе с полицией

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      С14 проводит зачистки цыган
      С14 проводит зачистки цыган / bbc.com

      23 октября участник ультраправой организации С14 Сергей Бондарь опубликовал видео с киевского вокзала, на котором он рассказывает, что С14 и полиция зачистили вокзал от цыган.

      На опубликованном видео видно, как работники коммунальных служб убирают локации, где якобы находились ромы. Они отмывали подземный переход, куда, по словам автора видео, ромы ходили в туалет.

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      Zaborona.com связалась с руководителем Управления патрульной полиции Киева Юрием Зозулей. Он сообщил, что сотрудники патрульной полиции не участвовали в этой "акции". На вопрос, были ли это сотрудники Главного управления Национальной полиции Киева, Зозуля ответил положительно.

      Однако в ГУНП Киева отказались комментировать эту ситуацию.

      На инцидент отреагировала украинская омбудсвумен Людмила Денисова: она направила запрос в главное управление Национальной полиции в Киеве.

      "23 октября, вечером, радикально настроенные люди совершили нападение на лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с Центральным железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский", – узнали у Денисовой.

      Омбудсвумен считает, что в этих действиях усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку в отношении ромского меньшинства.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Ромы
      Источник: 24 Канал
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