Правосилля: расследование из-за решетки – новый проект команды "Следствие. Инфо"

Команда проекта "Следствие. Инфо" собирает средства на проект "Правосилля". На этот раз в его рамках будут расследовать беззаконие и коррупцию в украинских тюрьмах.

Как подчеркнули в "Следствии. Инфо", ранее проект "Правосилля" финансировался за донорские средства, и он уже закончился. Однако расследователи решили продолжить работать над этой темой, поэтому запускают краудфандинговую кампанию на "Спільнокошті". Уже за месяц этой кампании им удалось собрать 74% от необходимой суммы, в целом она составляет 50 тысяч гривен.

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Все мы слышали истории о пытках и вымогательствах в украинских тюрьмах. И все мы почему-то считаем, что нас это не касается. Но это не так. Тюремщики, которые пытают заключенных, делают это за наши с вами деньги – их содержат за счет налогов. Те, кто должны расследовать эти преступления, также получают зарплату из наших карманов. И даже когда заключенные, права которых нарушены, выигрывают миллионные дела в Европейском суде по правам человека, – платим за это опять мы,

– рассказывает о новом проекте команда "Следствие. Инфо".

Цель проекта – заставить правоохранителей реагировать и по-настоящему расследовать преступления, которые совершают за решеткой: от пыток до вымогательств и взяточничества. А также начать дискуссию в обществе о необходимости глубокого реформирования тюремной системы.

Что произойдет в рамках проекта:

будут названы имена виновных в том, почему система, которая должна исправлять осужденных, не работает;

станет известным то, о чем другие, особенно государственная власть и правоохранители, хотели бы молчать;

будет показано, как устроен уголовно-тюремный мир и почему нынешняя система исправления нарушителей является неэффективной;

обнародованные факты должны стать важным шагом для начала настоящих реформ в полусоветской тюремной структуре.

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Заметим, что недавно "Следствие. Инфо" опубликовало фильм "Тюрьма возможностей", в котором команда журналистов расследует злоупотребления и коррупцию за решеткой. По фактам, которые были обнародованы, Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства. Первое – за злоупотребление властью и служебным положением, а второе – за взяточничество.