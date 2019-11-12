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      Правосилля: расследование из-за решетки – новый проект команды "Следствие. Инфо"

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      Команда "Следствие. Инфо"
      Команда "Следствие. Инфо"

      Команда проекта "Следствие. Инфо" собирает средства на проект "Правосилля". На этот раз в его рамках будут расследовать беззаконие и коррупцию в украинских тюрьмах.

      Как подчеркнули в "Следствии. Инфо", ранее проект "Правосилля" финансировался за донорские средства, и он уже закончился. Однако расследователи решили продолжить работать над этой темой, поэтому запускают краудфандинговую кампанию на "Спільнокошті". Уже за месяц этой кампании им удалось собрать 74% от необходимой суммы, в целом она составляет 50 тысяч гривен.

      Еще один фильм-расследование "Следствие. Инфо"! Как полиция помогает отбирать квартиры и крышует мошенников: журналистское расследование

      Все мы слышали истории о пытках и вымогательствах в украинских тюрьмах. И все мы почему-то считаем, что нас это не касается. Но это не так. Тюремщики, которые пытают заключенных, делают это за наши с вами деньги – их содержат за счет налогов. Те, кто должны расследовать эти преступления, также получают зарплату из наших карманов. И даже когда заключенные, права которых нарушены, выигрывают миллионные дела в Европейском суде по правам человека, – платим за это опять мы,
      – рассказывает о новом проекте команда "Следствие. Инфо".

      Цель проекта – заставить правоохранителей реагировать и по-настоящему расследовать преступления, которые совершают за решеткой: от пыток до вымогательств и взяточничества. А также начать дискуссию в обществе о необходимости глубокого реформирования тюремной системы.

      Что произойдет в рамках проекта:

      • будут названы имена виновных в том, почему система, которая должна исправлять осужденных, не работает;
      • станет известным то, о чем другие, особенно государственная власть и правоохранители, хотели бы молчать;
      • будет показано, как устроен уголовно-тюремный мир и почему нынешняя система исправления нарушителей является неэффективной;
      • обнародованные факты должны стать важным шагом для начала настоящих реформ в полусоветской тюремной структуре.

      Интересно! Журналисты разоблачили фабрику ботов Вакарчука и Гриценко во время избирательной кампании

      Заметим, что недавно "Следствие. Инфо" опубликовало фильм "Тюрьма возможностей", в котором команда журналистов расследует злоупотребления и коррупцию за решеткой. По фактам, которые были обнародованы, Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства. Первое – за злоупотребление властью и служебным положением, а второе – за взяточничество.

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа СМИ Журналисты
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