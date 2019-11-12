Правосилля: розслідування з-за грат – новий проєкт команди "Слідство. Інфо"

Команда проєкту "Слідство.Інфо" збирає кошти на проєкт "Правосилля". Цього разу у його межах розслідуватимуть беззаконня та корупцію в українських в’язницях.

Як підкреслили у "Слідстві. Інфо", раніше проєкт "Правосилля" фінансувався за донорські кошти, і він вже закінчився. Проте розслідувачі вирішили продовжити працювати на цією темою, тому запускають краудфандингову кампанію на "Спільнокошті". Вже за місяць цієї кампанії їм вдалося зібрати 74% від необхідної суми, загалом вона становить 50 тисяч гривень.

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Усі ми чули історії про катування та вимагання в українських в’язницях. І всі ми чомусь вважаємо, що нас це не стосується. Але це не так. Тюремники, які катують ув’язнених, роблять це за наші з вами гроші – їх утримують за рахунок податків. Ті, хто мали б розслідувати ці злочини, також отримують зарплату з наших кишень. І навіть коли в’язні, права яких порушено, виграють мільйонні справи у Європейському суді з прав людини, – платимо за це знову ми,

– розповідає про новий проєкт команда "Слідство. Інфо".

Мета проєкту – змусити правоохоронців реагувати та по-справжньому розслідувати злочини, які вчиняють за ґратами: від катувань до вимагання та хабарництва. А також почати дискусію у суспільстві про потребу глибокого реформування тюремної системи.

Що відбудеться у межах проєкту:

буде названо іменна винних у тому, чому система, яка має виправляти засуджених, не працює;

стане відомим те, про що інші, особливо державна влада та правоохоронці, хотіли б мовчати;

буде показано, як влаштовано кримінально-тюремний світ та чому нинішня система виправлення порушників є неефективною

оприлюднені факти мають стати важливим кроком для початку справжніх реформ у напіврадянській тюремній структурі.

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Зауважимо, що нещодавно "Слідство. Інфо" опублікувало фільм "Тюрма можливостей", в якому команда журналістів розслідує зловживання та корупцію за ґратами. За фактами, які тут було оприлюднено, Державне бюро розслідувань відкрило два кримінальні провадження. Перше — за зловживання владою та службовим становищем, а друге – за хабарництво.