Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины, – СМИ

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях новосозданной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепиной, пишет "Радио Свобода".

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Отец Сергий сказал, что белорусские православные "не могут участвовать" в богослужениях ПЦУ. Более того, он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической Православной церкви,

— добавил Лепиной.

Кроме того, руководство БПЦ не направляло приветствия новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На вопрос, какие контакты БПЦ будет поддерживать с новосозданной Православной церковью Украины, Лепиной резко ответил, что это будут "добрососедские контакты".

Контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью,

— ответил официальный представитель Белорусской православной церкви.

К слову, Белорусская православная церковь призвала патриарха Константинопольского Варфоломея "переосмыслить" процесс предоставления Украине Томоса. Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что сейчас церковь приостановит служение с епископатом Константинопольским.

По словам отца Лепина, "контакты возможны только в общегражданской перспективе".

Это значит, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и католикам, униатам или как к любым раскольникам,

— сказал Лепиной.

Более того, Сергей Лепиной сказал, что БПЦ имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так — Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.

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