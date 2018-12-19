22:11
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, 18 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины, – СМИ

      90 Читати новину українською
      Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины
      Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины / Фото из открытых источников

      Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях новосозданной Православной церкви Украины.

      Об этом сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепиной, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Спасо-Преображенский собор Киева покинул УПЦ МП и стал частью новой Объединенной церкви

      Отец Сергий сказал, что белорусские православные "не могут участвовать" в богослужениях ПЦУ. Более того, он подчеркнул, что БПЦ относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и Русская православная церковь.

      Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической Православной церкви,
      — добавил Лепиной.

      Кроме того, руководство БПЦ не направляло приветствия новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

      На вопрос, какие  контакты БПЦ будет поддерживать с новосозданной Православной церковью Украины, Лепиной резко ответил, что это будут "добрососедские контакты".

      Контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но некоторые вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью,
      — ответил официальный представитель Белорусской православной церкви.

      К слову, Белорусская православная церковь призвала патриарха Константинопольского Варфоломея "переосмыслить" процесс предоставления Украине Томоса. Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что сейчас церковь приостановит служение с епископатом Константинопольским.

      По словам отца Лепина, "контакты возможны только в общегражданской перспективе".

      Это значит, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и католикам, униатам или как к любым раскольникам,
      — сказал Лепиной.

      Более того, Сергей Лепиной сказал, что БПЦ имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так — Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

       

      Теги: Новости Украины Епифаний УПЦ МП Новости Беларуси Единая поместная церковь Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одна история о "Русском мире"
      сегодня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 22
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      сегодня , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3515
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      сегодня , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 19
      Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      сегодня , 20:01 Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      Яніна Ткачук 168
      Пекельна служба, або Подолати бюрократію легко
      сегодня , 19:00 Пекельна служба, або Подолати бюрократію легко
      Артем Овдієнко 160
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук