Православним білорусам заборонили молитися у храмах Православної церкви України, – ЗМІ

Православні віряни Білорусі не мають права брати участі в служіннях новоствореної Православної церкви України.

Про це повідомив офіційний представник Білоруської православної церкви (БПЦ) Сергій Лєпін, пише "Радіо Свобода".

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Отець Сергій сказав, що білоруські православні "не можуть брати участі" в богослужіннях ПЦУ. Більше того, він наголосив, що БПЦ ставиться до утворення Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

Як до певних зовнішніх подій, які не мають відношення безпосередньо до життя канонічної Православної церкви,

— додав Лєпін.

Крім того, керівництво БПЦ не надсилало вітання новообраному предстоятелю Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

На питання, які контакти БПЦ підтримуватиме із новоствореною Православною церквою України, Лєпін різко відповів, що це будуть "добросусідські контакти".

Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони навіть неможливі з цією церквою,

– відповів офіційний представник Білоруської православної церкви.

До слова, Білоруська православна церква закликала патріарха Константинопольського Варфоломія "переосмислити" процес надання Україні Томосу. Глава БПЦ митрополит Мінський і Заславський Павло заявив, що наразі церква призупинить служіння з єпископатом Константинопольським.

За словами отця Лєпіна, "контакти можливі тільки в загальногромадянській перспективі".

Це означає, що ми не належимо до них як до церкви-сестри. А ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників,

— сказав Лєпін.

Більше того, Сергій Лєпін сказав, що БПЦ має канонічні і літургійні відносини тільки з Українською православною церквою Московського патріархату.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія