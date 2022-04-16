Правовая защита военных – сверхважный вопрос, – Залужный обратился к адвокатам

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что очень важна правовая защита военнослужащих ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что уже адвокаты объединились, чтобы на условиях волонтерства предоставлять квалифицированную юридическую помощь военнослужащим и членам их семей.

Важно О боях, сдерживании врага и нуждах: Залужный поговорил с начальником Генштаба США Милли

"Первичные юридические консультации в разных категориях дел, помощь в подготовке документов для получения социальных льгот и гарантий. Каждый военнослужащий может рассчитывать на квалифицированное правовое сопровождение по этим и другим делам", – рассказал Залужный.

Призываю адвокатов Украины присоединяться к волонтерскому движению #адвокатыВСУ. Вы сможете внести свой вклад в нашу Победу, защитив тех, на чьих плечах держится государство,

– сообщил Валерий Залужный.

Контакты для адвокатов-волонтеров

Координатором движения и контактное лицо – советник Валерия Залужного по юридическим вопросам Евгения Рябека. Телефон: 0681313087, email: Legaladv2022@gmail.com.

Кроме того, инициативу поддержал Министр юстиции Украины Денис Малюська. Вместе с адвокатами ВСУ на защите прав военнослужащих стоит разветвленная сеть центров предоставления бесплатной правовой помощи по всей территории Украины.

Обратите внимание – Разрушенная Киевщина: как оккупанты сломали жизнь людей: смотрите видео