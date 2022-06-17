О них рассказал правозащитник, соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский на стуме ютуба 24 канала.

Почти всех принудительно мобилизованных на Донбассе вписывают как "добровольцев" - Лисянский

Самые острые проблемы на оккупированных территориях Востока

Главная бытовая проблема связана с водоснабжением . В большинстве городков просто нет воды. Ее подают раз в 15 – 25 дней.

"Ее включают на 2 - 3 часа. До многоэтажек на 9 этаж помпы не выкачивают и вода туда не доходит", - сообщил Лысняский.

Так происходило постоянно во время русской оккупации. Однако эти проблемы сейчас только обострились, а водоснабжение поднялось. А это влечет и другие проблемы, медицинские.

В частности, речь идет об отсутствии врачей и медицинских препаратов. То есть там нет врачей, они уехали или работают те, которым уже некуда уезжать. Соответственно, больница не может удачно работать, когда нет нормального водоснабжения.

Еще одна проблема на оккупированных территориях произошла, когда ввели санкции против России. Тогда ухудшился импорт медицинских препаратов, а импортозамещение не сработало,

– отметил Лиснянский.

Например, лекарства осталось только на месяц для таких групп населения:

больных ВИЧ;

туберкулез;

сахарный диабет.

Россияне пытаются собирать какую-то гуманитарную помощь из России и завозить туда врачей, но туда никто не собирается ехать.

Полностью интервью с Лисянским: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте