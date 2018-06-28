Правозащитник назвал число лиц, которых Россия выдворила из Крыма

Российские оккупанты незаконно виселели из аннексированного Крыма минимум 2425 человек, кроме того, 4,7 тысяч заключенных украинских граждан были перемещены с полуострова на территорию РФ.

Об этом заявил адвокат, эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека" Роман Мартыновский во время выступления в Страсбурге о ситуации в Крыму, передает "Укринформ".

Читайте также: В новом докладе ООН указали на грубые нарушения в Крыму

Всего за период с июля 2014 года до мая 2018 года судами Крыма было вынесено более 9,5 тысяч решений по делам, связанных с нарушением миграционных правил. Первые случаи выдворения начались в июле 2014 года. Нами идентифицированы на сегодняшний день 2425 лиц, которые были выдворены с территории Крыма,

– отметил юрист.

Мартыновский рассказал, что выдворение осуществляется двумя способами. Первый – это так называемый контролируемый самостоятельный выезд, когда человек обязан покинуть территорию в течение 5 суток с момента вступления в законную силу решения суда. Второй – более жесткий способ, предусматривает помещение лиц в центр временного содержания иностранных граждан и называется "принудительное выдворение".

"В Крыму таких центров нет, поэтому все лица, к которым применяется мера принудительного выдворения, перемещаются из Крыма на территорию РФ. Мы идентифицировали пять таких центров, где содержались граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства. Срок содержания в таких заведениях составляет до полутора лет", – отметил правозащитник.

Читайте также: Эксперт указал на настоящую политику Кремля в отношении Крыма

По его словам, еще один метод зачистки территории Крыма касается перемещения, депортации заключенных граждан Украины с территории оккупированного Крыма на территорию РФ, якобы для отбывания наказания.

"Минюст РФ после освобождения практически всех признает лицами, пребывание которых нежелательно на территории РФ, они также подлежат депортации с запретом на въезд в Россию и Крым на 5, 10 лет", – добавил Мартыновский.

Правозащитник отметил, что сейчас количество таких граждан составляет не менее 4,7 тысяч человек.